Shaggy, Velma und Fred wurden für Netflix s Live-Action-Serie Scooby-Doo besetzt

Wir verfolgen die Entwicklung von Netflix' Live-Action-Adaption von Scooby-Doo gespannt, unter anderem kürzlich über die Nachricht, dass McKenna Grace als Daphne Blake zum Projekt stößt. Wir können darauf aufbauen, indem wir die Besetzung für den Rest von Mystery Inc. ansprechen, da Velma, Fred und Shaggy eingesperrt sind.

Neben Graces Daphne spielen Maxwell Jenkins als Fred Jones, Abby Ryder Fortson als Velma Dinkley und Tanner Hagen als Shaggy Rogers. Es bleibt nur noch ein letztes Kernmitglied übrig, das zu arrangieren gilt: der titelgebende Scooby-Doo. Es ist unklar, ob es sich um einen Live-Action-Hund mit animierten Elementen oder um einen komplett computergenerierten Hund handelt, aber so oder so hoffen wir, dass wir in naher Zukunft eine Antwort darauf bekommen.

Diese Live-Action-Scooby-Doo-Serie hat noch nicht mit den Dreharbeiten begonnen, daher sollten Sie nicht erwarten, dass sie frühestens im Jahr 2027 erscheint.