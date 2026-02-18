Netflix' Live-Action-Reboot von Scooby-Doo besetzt seine Daphne

In Netflix' kommender Live-Action-Reboot-Serie von Scooby-Doo werden wir sehen, wie Mystery Inc. sich ursprünglich zusammengefunden hat, zusammen mit ihrem sprechenden Deutschen Dogge. Bis jetzt hat Netflix uns im Dunkeln gelassen, wer die wichtigsten Mitglieder des Casts spielen würde, aber jetzt haben wir unseren ersten klassischen Charakter und deren Schauspieler aufgestellt.

McKenna Grace, die Schauspielerin, die vielleicht zuletzt für ihren Auftritt in Five Nights at Freddy's 2 bekannt ist (und das Meme vom roten Teppich, in dem ein Reporter enthüllt, dass sie Josh Hutcherson von Graces Hunger Games-Fanfics erzählt hat), wird Daphne in der kommenden Serie spielen. Variety merkt an, dass dies tatsächlich eine Rückkehr von Grace ist, da sie eine jüngere Version von Daphne Blake im Animationsfilm Scoob! spielte. Zurück im Jahr 2020.

Sie sollte eigentlich für eine Fortsetzung dieses Films zurückkehren, bevor Warner Bros. ihn kürzte, um etwas Geld zu sparen. Es scheint, dass Daphne eine Schlüsselfigur dabei sein wird, Mystery Inc. zusammenzubringen, zusammen mit Shaggy, da beide durch die Logline der Serie auf Scooby als Welpe stoßen werden.

"Während ihres letzten Sommers im Camp geraten die alten Freunde Shaggy und Daphne (Grace) in ein gespenstisches Rätsel um einen einsamen verlorenen Dogge-Welpen, der möglicherweise Zeuge eines übernatürlichen Mordes war", heißt es. "Gemeinsam mit der pragmatischen und wissenschaftlichen Stadtbewohnerin Velma und dem seltsamen, aber stets sehr gutaussehenden neuen Jungen Freddy machen sie sich daran, den Fall zu lösen, der jeden von ihnen in einen gruseligen Albtraum zieht, der droht, all ihre Geheimnisse zu enthüllen."

Fred, Shaggy und Velma haben ihre Schauspieler noch nicht enthüllt. Wer sollte deiner Meinung nach die junge Mystery Inc.-Gang spielen?