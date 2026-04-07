Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz und Edward Norton prallen in teuflisch witzigem The Invite aufeinander

A24 erweist sich als absoluter Schatz in der Landschaft des modernen Kinos, das häufig aufregende und frische Filme präsentiert. Nach einem arbeitsreichen Jahresbeginn wird dieser Sommer das Portfolio des Produktionshauses mit einem weiteren mit Spannung erwarteten und vielversprechenden Projekt weiter erweitern, das vier der größten Namen des modernen Hollywoods vereint.

Bekannt als The Invite, folgt dieser Film zwei Nachbarn, zwei Paare, die sich zu einer Dinnerparty treffen und dann etwas noch mehr... Es ist unklar, was genau angeboten wird, da der Trailer es nie explizit erwähnt, aber es scheint eine ziemlich offensichtliche Andeutung einer romantischen Verstrickung zwischen den beiden Paaren zu geben.

Mit Seth Rogen und Olivia Wilde als ein Paar sowie Edward Norton und Penelope Cruz als zweites Paar soll The Invite im Juli in die Kinos kommen; es ist ein Projekt, das ebenfalls von Wilde inszeniert wurde, aufbauend auf ihrem letzten Regiewerk Don't Worry Darling.

Sehen Sie sich unten den Trailer zu The Invite an, um zu sehen, ob dieser Film auf Ihrer Watchlist stehen sollte.