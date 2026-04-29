Sephiroth hat einen neuen Nebenjob: Er verkauft Lemon Sour vor der Veröffentlichung von Rebirth

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Wie wir gestern erwähnt haben, ist jetzt eine spielbare Demo von Final Fantasy VII: Rebirth sowohl für die Switch 2 als auch für Xbox Series S/X verfügbar. Nach den Reaktionen derjenigen, die es ausprobiert haben, scheint es eine sehr ausgereifte Version vor dem Release am 3. Juni zu sein.

Wenn du etwas Leckeres zum Trinken beim Spielen suchst (und natürlich im gesetzlichen Trinkalter bist), hat Sephiroth einen Vorschlag für dich. Square Enix hat eine etwas unerwartete Zusammenarbeit mit der japanischen Brauerei Asahi Beer an einem Produkt namens Mirai no Lemon Sour gestartet, was in der Werbung " Der Zitronensauer der Zukunft" bedeutet.

Hier sehen wir One-Winged Angel mitten im Zitronenschnitt und leidenschaftlich ein alkoholisches Getränk trinken wie ein wahrer Influencer, der eine weitere Marke voll und ganz annimmt. Klingt das seltsam und japanisch? Genau das ist es, schauen Sie sich unten selbst an.