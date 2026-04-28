Final Fantasy VII: Rebirth Demo jetzt für Switch 2 und Xbox Series S/X veröffentlicht

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Anfang dieses Jahres hatten Switch-2- und Xbox Series S/X-Spieler endlich die Gelegenheit, in das atemberaubende Remake von Final Fantasy VII, Final Fantasy VII: Remake Intergrade, einzutauchen. Inzwischen sollten die größten Fans es schon beendet haben, was ein gutes Timing ist, denn die hochgelobte Fortsetzung Final Fantasy VII: Rebirth soll am 3. Juni erscheinen.

Wir können uns jedoch bereits einen Vorsprung für das Abenteuer verschaffen, denn Square Enix hat die Veröffentlichung einer spielbaren Demo für Switch 2 und Xbox Series S/X angekündigt, in der man den Spielstand ins vollständige Spiel übertragen kann. Die Demo enthält sowohl Kapitel 1 als auch Kapitel 2, in denen Cloud im ersten Teil zusammen mit dem ikonischen Sephiroth zur Hintergrundgeschichte der Figur zurückkehrt, um herauszufinden, warum Monster in der Nähe von Clouds Heimatstadt aufgetaucht sind.

In Kapitel 2 setzt sich die Geschichte mit einer Reise durch die Grasländer fort, und Square Enix stellt fest, dass es mehrere Stunden Unterhaltung mit Nebenquests, dem Kartenspiel Queen's Blood und Kämpfen gibt. Sieh dir unten den Trailer zur Demo und die neuen Versionen an.

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Für diejenigen, die das Spiel kaufen möchten, sind jetzt Vorbestellungen sowohl für Switch 2 als auch für Xbox Series S/X verfügbar, und wer im Voraus bestellt, kann sich auf folgende Vorbestellungsboni freuen:

Digitale Ausgabe

– Umfasst das Moogle-Trio und Posh Chocobo Beschwörungsmateria, Rüstung: Shinra Bangle Mk. II und Midgar Bangle Mk. II.– Enthält die Standard-Edition-Boni sowie die Magic Pot Summoning Materia, Accessoire: Reclamant Choker, Rüstung: Orchideenarmband, digitales Kunstbuch und digitalen Mini-Soundtrack.

Physische Ausgabe

– Wer die physische Nintendo Switch 2 Edition von Final Fantasy VII: Rebirth vorbestellt, erhält eine Magic: The Gathering—Final Fantasy Zack Fair-Karte mit Variantenzeichnungen von Tetsuya Nomura, solange der Vorrat reicht.