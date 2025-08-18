Selenskyj landet zum Treffen mit Trump in Washington

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist im Vorfeld wichtiger Gespräche mit US-Präsident Donald Trump in Washington gelandet, begleitet von wichtigen europäischen Verbündeten.

"Ich bin bereits in Washington angekommen, morgen treffe ich mich mit Präsident Trump. Morgen sprechen wir auch mit den europäischen Staats- und Regierungschefs. Ich bin @POTUS dankbar für die Einladung. Wir alle teilen den starken Wunsch, diesen Krieg schnell und zuverlässig zu beenden."



Das könnte Sie auch interessieren: Europäische Staats- und Regierungschefs treffen sich mit Selenskyj in Washington.



Das Treffen findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem Kiew versucht, einen dauerhaften Frieden zu sichern und sich gleichzeitig Vorschlägen zu widersetzen, die als günstig für Moskau angesehen werden. Die europäischen Staats- und Regierungschefs wollen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj unterstützen und bei heiklen Verhandlungen eine einheitliche Haltung einnehmen.

In der Zwischenzeit stehen beide Seiten unter dem Druck, eine gemeinsame Basis zu finden und die militärischen Realitäten vor Ort mit diplomatischen Erfordernissen in Einklang zu bringen. Selenskyj betonte, dass jedes Abkommen die Souveränität der Ukraine respektieren und dauerhafte Sicherheitsgarantien bieten müsse.