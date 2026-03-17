Selbst wenn KI ein "Supergehirn" ist, heißt das nicht, dass wir unser eigenes abschalten sollten, sagt Cthulhu: The Cosmic Abyss Regisseur

HQ

Egal, wo man in Technik, Kunst oder Gaming schaut, es ist wirklich schwer, das Thema KI zu ignorieren. Es wurde bis zum Ende diskutiert, und doch tauchen mit jeder Iteration der Technologie mehr Kontroversen und Diskussionen auf. In der Geschichte von Cthulhu: The Cosmic Abyss wird unser Protagonist Noah durchgehend von seinem KI-Begleiter Key unterstützt.

Wir haben schon viele KI-Begleiter in Spielen gesehen, aber angesichts der heutigen Verbreitung der Technologie konnten wir nicht anders, als Game Director Tommaso Nuti danach zu fragen. Konkret fragten wir, ob die Darstellung von KI in Zukunft die Art ist, wie das Spiel sie darstellt. Nuti beginnt damit, zu betonen, dass seine Reaktion vor allem seine Ansichten widerspiegelt, aber er hat heute immer noch eine einzigartige und interessante Sicht auf KI in der Welt.

"Meine wichtigste Hoffnung ist, dass KI große Durchbrüche in Medizin und Wissenschaft beschleunigt und letztlich sowohl unsere Gesundheit als auch unsere Welt bewahrt." sagte Nuti. "Meiner Ansicht nach gibt es grundlegende Normen, die KI unterstützen kann, aber gesunder Menschenverstand sollte menschlich bleiben."

Er fuhr fort und sprach mehr über KI und Kreativität. "Ich sehe KI als ein mächtiges Werkzeug, das immer mit menschlicher Aufsicht ausgewogen werden muss. Dasselbe gilt für kreative Bereiche, in denen Menschen im Mittelpunkt jedes Projekts stehen sollten. KI kann dazu beitragen, ambitionierte Konzepte zum Leben zu erwecken, aber Fragen zum Urheberrecht müssen noch geklärt werden, um eine seelenlose Industrialisierung der Kunst zu vermeiden. Im weiteren Sinne sollte die Gesellschaft KI mit Sorgfalt und Überlegung angehen. Es ist wichtig, die Grundlagen zu lernen, bevor man sich auf das Werkzeug verlässt, ähnlich wie beim Zählen vor der Verwendung eines Taschenrechners. Am Ende sollte es nicht dazu führen, dass wir unser eigenes Gehirn abschalten, wenn wir ein 'Super-Gehirn' zur Verfügung haben."

Ntis Antwort wurde zur Kürze und Klarheit leicht bearbeitet. Seine vollständige Antwort sowie den Rest des Interviews können Sie hier lesen.