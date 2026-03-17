KI und Lovecraft mit Cthulhu: The Cosmic Abyss Spielleiter Tommaso Nuti

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Kürzlich hatten wir die Gelegenheit, einen guten Teil von Cthulhu: The Cosmic Abyss durchzuspielen. Nachdem wir einen Vorgeschmack auf Big Bad Wolfs neues Abenteuerspiel bekommen hatten, waren wir wie Archäologe von einem Artefakt gefesselt, das sie definitiv hätten in Ruhe lassen sollen. Und als sich die Gelegenheit bot, mit dem Regisseur des Spiels, Tommaso Nuti, zu sprechen, haben wir natürlich sofort die Gelegenheit ergriffen. Im Folgenden könnt ihr unser vollständiges Interview mit Nuti lesen, in dem wir über KI, lovecraftsche Geschichten, wie ihr mit den Schrecken umgehen könnt, denen ihr in Cthulhu: The Cosmic Abyss begegnet, und wie lange es dauert, ihnen zu entkommen.

F: Welche lovecraftianischen Geschichten dienten als Hauptinspirationen für das Spiel?

Nuti: "Wir haben uns bei der Adaption des Mythos von vielen lovecraftianischen Kurzgeschichten inspirieren lassen. Unser Ziel war weniger das Nacherzählen einer bestimmten Geschichte, sondern vielmehr die Nutzung der breiteren Hintergrundgeschichte, um ein Gefühl von Kontinuität innerhalb dieses Universums zu schaffen. Natürlich werden Sie Elemente aus The Call of Cthulhu sowie The Shadow Over Innsmouth und The Haunter of the Dark wiedererkennen. Es gibt auch eine weitere Kult-Kurzgeschichte, die uns inspiriert hat, aber ich möchte sie noch nicht verraten, um sie als Überraschung zu bewahren!"

F: Wie können Spieler mit den Schrecken umgehen, denen sie im Spiel begegnen?

Nuti: "Wir wollen dich in die Lage eines okkulten Ermittlers versetzen, der ein Universum erkundet, das völlig jenseits ihres Verständnisses liegt. Aus diesem Grund haben wir Kämpfe von Anfang an ausgeschlossen. Das Fehlen von Kämpfen bedeutet jedoch nicht, dass keine Gefahr besteht.

Viele Dinge können dich in R'lyeh töten, sei es die Ruinen selbst oder die Kreaturen, die sie bewohnen. Keine konventionelle Waffe wird hier helfen. Nur deine Werkzeuge und dein Verstand ermöglichen es dir, voranzukommen und das Abenteuer zu vollenden. Um zu überleben, musst du die Regeln verstehen, die diese Welt regieren, entweder indem du sie akzeptierst oder Wege findest, sie auszutricksen.

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So ist Horror in jedem Aspekt des Erlebnisses präsent und schafft eine Atmosphäre, die manchmal düster und manchmal faszinierend wirken kann, aber immer von Geheimnissen und Unbekanntem durchdrungen ist. Unser Ziel war es, kosmischen Horror in seinem reinsten Sinne zu betrachten, wo Furcht daraus entsteht, einer Welt gegenüberzutreten, die die Menschheit in jeder Hinsicht übertrifft."

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F: Ist die Art und Weise, wie KI im Spiel dargestellt wird, so wie Sie sich wünschen, dass sie in Zukunft eingesetzt wird?

Nuti: "Das ist eine faszinierende Frage. Ich sollte erwähnen, dass dies eine sehr persönliche Meinung ist, die über meine Rolle als Game Director bei Big Bad Wolf hinausgeht.

Meine Haupthoffnung ist, dass KI große Durchbrüche in Medizin und Wissenschaft beschleunigt und letztlich sowohl unsere Gesundheit als auch unsere Welt bewahrt.

Um ein konkretes Beispiel für das Spiel zu geben: KI ist direkt in das Gehirn des Charakters integriert. Noah nutzt es, um Ideen zu 'ping-pongen', Informationen zu extrahieren und Beweise zu analysieren. In diesem Sinne stellt es eine logische Weiterentwicklung seiner Ermittlungsinstrumente dar. Wenn es jedoch darum geht, mit Menschen umzugehen, ist es wichtig, sein eigenes Urteil zu bewahren und entsprechend zu handeln. Meiner Ansicht nach gibt es grundlegende Normen, die KI unterstützen kann, aber gesunder Menschenverstand sollte menschlich bleiben.

Aus professioneller Sicht sehe ich KI als ein mächtiges Werkzeug, das stets mit menschlicher Aufsicht in Einklang gebracht werden muss. Dasselbe gilt für kreative Bereiche, in denen Menschen im Mittelpunkt jedes Projekts stehen sollten. KI kann dazu beitragen, ambitionierte Konzepte zum Leben zu erwecken, aber Fragen zum Urheberrecht müssen noch geklärt werden, um eine seelenlose Industrialisierung der Kunst zu vermeiden.

Im weiteren Sinne sollte die Gesellschaft KI mit Sorgfalt und Überlegung angehen. Es ist wichtig, die Grundlagen zu lernen, bevor man sich auf das Werkzeug verlässt, ähnlich wie beim Zählen vor der Verwendung eines Taschenrechners. Am Ende sollte es nicht dazu führen, dass wir unser eigenes Gehirn abschalten, wenn wir ein 'Super-Gehirn' zur Verfügung haben."

F: Wie lange dauert ein durchschnittlicher Lauf von Cthulhu: The Cosmic Abyss ?

Nuti: "Im Durchschnitt dauert das Abschließen des Abenteuers zwischen 12 und 15 Stunden, je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad und wie tief jeder Spieler sich mit der Untersuchung beschäftigt. Um Ihnen etwas mehr Details zu geben: Unser Spiel belohnt Neugier vor allem. Die Tiefe Ihrer Recherche bestimmt letztlich die Dauer der Erfahrung.

In jedem Kapitel können die Spieler frei in offenen Bereichen erkunden. Wenn du dich entscheidest, einer Spur zu folgen, während du bestimmte Hinweise oder Teile der Karte übersiehst, wirst du schneller vorankommen. Dies kann jedoch zu voreiligen Schlussfolgerungen führen, was zu schlechten Entscheidungen führen und Ihr Korruptionsniveau erhöhen kann.

Andererseits ermöglicht es dir, jede Ecke zu erkunden und die vielen verborgenen Geheimnisse in jedem Level zu enthüllen, um fundiertere Entscheidungen zu treffen und dich besser zu schützen. Das ist unsere Hauptmöglichkeit, das Erlebnis zu erweitern. Zusätzlich können Spieler nach Upgrade-Komponenten für ihre Ausrüstung suchen. Diese Komponenten sind sorgfältig in der Umgebung versteckt und verleihen dem Abenteuer eine Schatzsuche-Dimension."

F: Wie viele Enden gibt es, die Spieler finden können?

Nuti: "Das Spiel bietet sechs verschiedene Epiloge, die die Spieler entdecken können, zusätzlich zu den verschiedenen Möglichkeiten, wie Ermittlungen im Verlauf des Abenteuers gelöst werden können."