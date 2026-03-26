Seit dem Start der PS5 wurden acht PlayStation-Studios geschlossen – hier ist die vollständige Liste

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Letzten Monat waren viele PlayStation-Fans nach Luft, als ihnen klar wurde, dass Sony Bluepoint nur wenige Jahre nach dem Erwerb einstellte. Schon damals schrieben mehrere prominente Analysten, dass wir wahrscheinlich die letzten negativen Ankündigungen von Sony noch nicht gesehen hatten, und erst neulich kam die nächste Schließung in Form von Dark Outlaw Games.

In Kombination mit mehreren weiteren jüngsten Schließungen von Sony könnte es sich so anfühlen, als hätten sich in dieser Generation einige First-Party-Entwickler gezwungen, das Geschäft zu schließen, und das veranlasste Insider Gaming, sie alle durchzugehen. Wenn Sie ein Bauchgefühl haben, dass Sony eine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Entwicklern eingestellt hat – haben Sie absolut recht, denn seit der Veröffentlichung der PlayStation 5 sind insgesamt acht verschwunden.

Hier ist die vollständige Liste der PlayStation Studios-Entwickler, die seit 2020 eingestellt wurden:



2020 - Manchester Studio



2021 - Japan Studio



2023 - PixelOpus



2024 - London Studio



2024 - Firewalk Studios



2024 - Neon Koi



2026 - Bluepoint Games



2026 - Dark Outlaw-Spiele



Leider ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass wir das Ende der Studioschließungen von Sony gesehen haben, daher befürchten wir, dass wir diese Liste zu gegebener Zeit erweitern müssen (auch wenn wir aufrichtig hoffen, dass wir das nicht müssen).