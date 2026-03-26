Seit dem Start der PS5 wurden acht PlayStation-Studios geschlossen – hier ist die vollständige Liste
Bluepoint Games vom letzten Monat und Dark Outlaw Games vor ein paar Tagen sind nur zwei der acht First-Party-Studios, die seit der Veröffentlichung der PlayStation 5 verschwunden sind.
Letzten Monat waren viele PlayStation-Fans nach Luft, als ihnen klar wurde, dass Sony Bluepoint nur wenige Jahre nach dem Erwerb einstellte. Schon damals schrieben mehrere prominente Analysten, dass wir wahrscheinlich die letzten negativen Ankündigungen von Sony noch nicht gesehen hatten, und erst neulich kam die nächste Schließung in Form von Dark Outlaw Games.
In Kombination mit mehreren weiteren jüngsten Schließungen von Sony könnte es sich so anfühlen, als hätten sich in dieser Generation einige First-Party-Entwickler gezwungen, das Geschäft zu schließen, und das veranlasste Insider Gaming, sie alle durchzugehen. Wenn Sie ein Bauchgefühl haben, dass Sony eine unverhältnismäßig hohe Anzahl von Entwicklern eingestellt hat – haben Sie absolut recht, denn seit der Veröffentlichung der PlayStation 5 sind insgesamt acht verschwunden.
Hier ist die vollständige Liste der PlayStation Studios-Entwickler, die seit 2020 eingestellt wurden:
Leider ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass wir das Ende der Studioschließungen von Sony gesehen haben, daher befürchten wir, dass wir diese Liste zu gegebener Zeit erweitern müssen (auch wenn wir aufrichtig hoffen, dass wir das nicht müssen).