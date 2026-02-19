Sony schließt Bluepoint Games nach interner Überprüfung

HQ

Bluepoint Games, das Studio, das uns die meisterhaften Remakes von Shadow of the Colossus, der Uncharted-Sammlung und vor allem Demon's Souls gegeben hat, wird geschlossen. Sony gab dies nach einer internen Überprüfung seiner Abläufe bekannt und lobte in einer offiziellen Stellungnahme die Arbeit und technische Expertise des Teams – während es 70 Personen zum Ausscheiden zwang.

Sony übernahm Bluepoint 2021, kurz nach dem Erfolg von Demon's Souls, und integrierte das Studio in den Rest der Playstation Studios-Familie, wo es anschließend zur Entwicklung von God of War Ragnarök und weiteren Titeln beitrug. Nach dem Start wurde berichtet, dass Bluepoint an einem Live-Service-Spiel basierend auf dem Kratos-Universum arbeitet, das jedoch im Januar letzten Jahres eingestellt wurde.

Zu diesem Zeitpunkt kündigte Sony an, die nächsten Schritte für das Team gemeinsam mit Bluepoint zu prüfen, was offenbar eine Schließung bedeutet.

Wir wünschen den Betroffenen alles Gute für die Zukunft.