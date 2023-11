Sehen Sie sich den neuen Trailer zu Mass Effect 4 an

HQ

Bioware beschloss, Mass Effect-Fans am N7 Day hart arbeiten zu lassen, indem sie eine Reihe von Rätseln starteten, die uns zu kurzen Ausschnitten eines Trailers für das führten, was wir Mass Effect 4 genannt haben. All diese Rätsel sind nun gelöst, was bedeutet, dass ihr euch den vollständigen Trailer unten ansehen könnt.

Da haben Sie es also. Bioware fährt fort, genau wie sie es mit Dragon Age: Dreadwolf getan haben, extrem kleine, ziemlich unnennenswerte Details über das nächste Mass Effect zu teilen. Vielleicht bin ich blind, aber das scheint nur zu bestätigen, dass wir als N7-Agent spielen können. Die Zeit wird zeigen, ob es Shepard ist oder nicht.

Was haltet ihr von diesen Teasern?