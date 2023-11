Mass Effect 4 bekommt mysteriösen Teaser-Trailer

HQ

Nach der Enthüllung dessen, was wir vorerst Mass Effect 4 bei den The Game Awards im Jahr 2020 nennen werden, hat Bioware die folgenden Jahre damit verbracht, uns jeden 7. November (N7 Day) kleine Teaser zu geben, und dieses Jahr ist keine Ausnahme.

Das Studio begann damit, einen N7-Beitrag auf seiner Website zu veröffentlichen, der mit Binärcode gefüllt war, der über den gesamten Text verteilt war. Die Lösung dieses Problems führte uns zu einem Countdown namens Epsilon. Eine interessante Wahl, denn es waren nur noch 30 Minuten übrig, als Bioware das Rätsel teilte, aber das bedeutete zumindest, dass wir nicht lange warten mussten. Der Countdown ist gerade abgelaufen und der extrem kurze Videoclip unten wird enthüllt.

Diese Stiefel sehen auf jeden Fall aus wie etwas, das Liara tragen würde, aber das ist nur meine Vermutung. Sie ist auch die einzige, von der wir absolut sicher sind, dass sie im Spiel zurückkehren wird, also ist das nur gemeint von Bioware. Interessant ist auch, dass auf der Website steht, dass ein Notsignal von Andromeda gesendet wurde. Uns wurde gesagt, dass es eine zweite Verschlüsselung zu lösen gibt, also hoffen wir, dass wir in den kommenden Minuten/Stunden einen viel längeren Trailer ausgraben können. Bleiben Sie dran.