Sega feiert seinen Musikkatalog mit fast sechs Stunden Spielmusik auf Streaming-Diensten

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Sega-CEO Shuji Utsumi sagte kürzlich, dass "nur wenige Unternehmen mit einem so fantastischen Musikkatalog vorweisen können" wie Sega. Eine ziemlich unstrittige Aussage. Schließlich machen sie Videospiele länger als Nintendo (ihr erster Titel erschien 1973) und haben mehr Klassiker geschaffen als praktisch alle anderen außer Nintendo selbst.

Seit Sonic im vergangenen Sommer 35 Jahre alt wurde, hat Sega im Laufe des Jahres 2026 verschiedene Wege eingeführt, um den blitzschnellen Igel zu feiern, und in diesem Zusammenhang solltest du dir ihren neuesten Schritt ansehen. Das Sega Sound Team hat eine beeindruckende Playlist mit 100 Songs veröffentlicht (danke, VGC), die sich über fast sechs Stunden erstreckt und den Titel Jun Senoue: Essential Works trägt.

Das meiste davon ist natürlich Sonic-Musik, aber es gibt auch andere großartige Sachen in wirklich guten Versionen. Sega selbst beschreibt die Playlist wie folgt:

"Eine offizielle Playlist mit Songs, zu denen Jun Senoue, bekannt für seine Arbeit an Segas Sonic the Hedgehog-Reihe, als Komponist, Arrangeur und Gitarrist beigetragen hat."

Wie es in solchen Situationen üblich ist, äußert auch Senoue selbst einige Worte zur Zusammenarbeit, und in der Pressemitteilung können wir lesen:

"Als ich sie mir noch einmal anhöre, wurde mir klar, wie viele Erinnerungen ich an der Arbeit an jedem Lied habe. Einige von euch kennen vielleicht schon alle diese Songs, aber ich denke, einige werden ihr zum ersten Mal durch diese Playlist hören.

Ich hoffe, dass du durch das Entdecken von Liedern aus verschiedenen Epochen neue Favoriten findest. Außerdem ist diese Playlist noch nicht fertig – ich plane, ab und zu weitere Songs hinzuzufügen, also freut euch bitte darauf."

Die Playlist ist sowohl auf Apple Music als auch auf Spotify verfügbar (mit einigen Unterschieden in der Trackliste zwischen den beiden Plattformen), also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie eine ganze Reihe klassischer Tracks.