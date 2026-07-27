Segas Präsident: "Nur wenige Unternehmen können mit einem so fantastischen Musikkatalog vorweisen wie wir"

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In den 80ern und besonders in den 90ern schuf Sega Gaming-Magie und machte Nintendo selbst mit dem Mega Drive richtig Konkurrenz. Aber auch die Sega Saturn und Dreamcast brachten eine unglaubliche Anzahl großartiger Titel hervor, von denen viele den gemeinsamen Faden großartiger Musik hatten.

In einem Interview mit Famitsu erhält Sega-Präsident Shuji Utsumi Lob für Segas exzellente Spielemusik, und da er selbst nach seiner Zeit als Präsident von Warner Music Japan seltene Einblicke in die Branche hat, stimmt er der Aussage zu und weist darauf hin, dass nur wenige Unternehmen in diesem Bereich mit Sega mithalten können und dass er diese Musik für die Menschen zugänglicher machen möchte (übersetzt mit DeepL):

"Aus geschäftlicher Sicht können nur wenige Unternehmen mit einem so fantastischen Musikkatalog aufwarten. Ich war zuvor Präsident von Warner Music Japan, und basierend auf meiner Erfahrung in der Musikbranche glaube ich wirklich, dass 'Segas Musik herausragend ist.' Ich möchte eine Umgebung schaffen, in der jeder diese Songs leichter hören kann, zum Beispiel über Spotify oder Amazon Music."

Utsumi fährt seine Argumentation fort und nennt Segas Studio Atlus als Beispiel für ein Label, das auf Spotify außergewöhnlich erfolgreich ist:

"Übrigens ist Atlus als einzelner Künstler auf Musik-Streaming-Diensten registriert, aber auf Spotify rangieren sie an der Spitze neben Künstlern, die sich weltweit gut verkaufen. Das zeigt, wie populär Videospielmusik wirklich ist."

Deshalb möchte er es jetzt einfacher machen, Segas Musik zu genießen, mit Plänen, die Playlists, Kooperationen mit anderen Künstlern und sogar Live-Auftritte beinhalten. Er sagt, dass es kein Problem sei, dass einige Lieder auf Japanisch sind, und nennt als Beispiel den ikonischen Yakuza-Song "Baka Mitai":

"Es gibt viele Fans auf der ganzen Welt, die Segas Musik lieben, daher wäre es großartig, wenn wir zum Beispiel Playlists mit Sega-Tracks erstellen könnten, um das Hören zu erleichtern. Natürlich denken wir auch über Kooperationen mit anderen Künstlern und Live-Auftritte nach.

Bei spielbezogenen Konzerten singen sogar internationale Besucher auf Japanisch mit, und genau dann spürt man wirklich die Kraft der Musik. Ich habe sogar Zuhörer aus Japan und dem Ausland gesehen, die das beliebte Lied 'Baka Mitai' aus der Yakuza-Reihe im Chor gesungen haben."

Wie sehr interessieren Sie sich persönlich für Videospielmusik, und hören Sie sie normalerweise auf Plattformen wie Spotify?