Seed "ist ziemlich verdammt sozial: Du spielst nicht mit den Händen an WASD und Maus"

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Mit einer bedeutenden Entwicklung im vergangenen Jahr, einer laufenden geschlossenen Beta und einem wunderschönen, von Björk inspirierten filmischen Trailer, der letzten Monat veröffentlicht wurde, wollten wir mehr über das Living Society MMO Seed erfahren, ein Projekt, das wir seit 2018-19 verfolgen und das sich offenbar zu etwas Besonderem entwickelt.

Im untenstehenden Interview setzen wir uns mit dem CEO und Mitgründer von Klang Games, Mundi Vondi, zusammen, um alles Seed ausführlich zu besprechen.

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"Es ist also immer noch die gleiche Vision", beschreibt Vondi beim Vergleich des aktuellen Builds mit der frühen Version, die wir ursprünglich kennengelernt haben. "Aber ich denke, genauso wie das Konzept, eine Mehrspielersimulation wie diese zu bauen, uns an Orte geführt hat, an die wir vielleicht nicht gerechnet haben, denke ich, dass es mit Blick in die Zukunft vielleicht etwas mehr Klarheit darüber gibt, wie das funktionieren soll. Ich denke, die Vision war schon immer etwas Aufregendes, worauf wir alle gespannt waren, aber sie zu erreichen war schon immer ein bisschen ein Rätsel, und vielleicht hat es deshalb so lange gedauert (...) aber wir sehen jetzt wirklich die Früchte dieser Arbeit und die Spieler haben dort wirklich Spaß, Städte aufbauen und Gesellschaften simulieren".

In dem Video erklärt der CEO, dass Seed nach dem letzten öffentlichen Push um 2019 in eine Art Stealth-Modus wechselte, mehrmals von den eher überlebensorientierten Seed Pioneers zurück zu einer Live-Sim-Richtung und nun zu einem Hybrid, der Lebenssimulation mit Überlebenselementen kombiniert. Das Ergebnis, so sagt er, ist ein weniger schwarz-weißer Ton, der es dem Spiel erlaubt, "Utopie und Dystopie und alles dazwischen" zu umarmen.

"Zum ersten Mal", fährt er fort, als er nach den zentralen sozialen Interaktionen zwischen Nutzern und Seedlings gefragt wird, "werden Spieler in der Lage sein, Gesellschaften mit mehr als tausend Menschen gemeinsam aufzubauen. Was wir mit Seed immer anstreben wollten, ist, diesen Spielplatz zu schaffen, auf dem mehr Spieler zusammen spielen können als zuvor. Einen Weg zu finden, dass so viele Menschen zusammen spielen können, ist die wahre Herausforderung von Seed, aber was es bringt, ist ein sehr tiefer sozialer Zusammenhalt."

Die Spieler, wie er erklärt, kommunizieren ständig, debattieren darüber, wie sie ihre Gesellschaften führen, was sie produzieren, welche Gesetze oder Richtlinien sie erlassen sollen und wen sie als nächsten Anführer wählen sollen:

"Du spielst nicht mit deinen Händen, die an WASD und der Maus kleben. Du hast viel Kommunikation. Ich würde sagen, es ist ziemlich verdammt sozial. Es ist ein Spiel über Zusammenarbeit und Wettbewerb. Im Moment sind dort keine Monster drin; Es sind einfach andere Leute. Es geht also darum, wie Menschen zusammenarbeiten oder gegeneinander arbeiten und diese entstehenden Geschichten erschaffen, die daraus entstehen."

Doch selbst wenn es keine Monster gibt, wollten wir auch auf das Thema Gewalt in diesen Gesellschaften zurückkehren, das wir vor einigen Jahren besprochen haben.

"Wir führen eigentlich erst in den folgenden Monaten Law & Order ein." Vondi kündigt an: "Wir wollten es im Trailer haben, bevor wir tatsächlich einige dieser Mechaniken im Spiel haben. Ich möchte ganz ehrlich sein: Es ist ein filmischer Trailer, der zeigt, was wir erreichen wollen."

"Es mag kontraintuitiv klingen, aber wir wollen Gewalt darin haben."

"Wenn wir uns Spiele wie Sims Online oder Habbo Hotel anschauen", vergleicht der CEO ironischerweise, "die wirklich strenge Gewaltlosigkeitsrichtlinien hatten, man endet mit verschiedenen Arten von Gewalt, Gewalt, gegen die man eigentlich nicht kämpfen kann. In Sims Online haben die Spieler früher gegenseitig auf den Rasen gepinkelt, um sich gegenseitig zu belästigen, und es gab tatsächlich eine der ausgefeiltesten Cybermobbing-Mafias in der Geschichte des Gamings."

Dieser unvermeidliche Konflikt ist der Grund, warum er, so sagt er, Seed Systeme für Gesetz, Strafe und sogar Gewalt braucht.

"In gewisser Weise ist Gewalt ein notwendiges Übel. Was wir immer vermeiden wollten, ist eine Situation, in der ein Admin ein Tyrann sein kann und niemand etwas dagegen tun kann. Wenn du die Regierung deiner Gesellschaft stürzen willst, solltest du das mit Gewalt tun können. Aber es geht auch um Selbstkontrolle, also läuft alles auf Recht und Ordnung und Konsequenzen für das Handeln hinaus."

Vondi fügt hinzu, dass diese Folgen schwerwiegend sein könnten, einschließlich der Auslieferung von Spielern aus ihrer Gesellschaft, wenn sie sich schlecht benehmen, mit dem Ziel, eine gesündere Spielerbasis aufzubauen als in anderen Mehrspieler-Spielen, in denen toxisches Verhalten kaum echte Kosten verursacht.

Seed s Erzählung hängt von deinem Ansatz ab: von Hardcore-Überlebensarbeit zu leitenden Brotkrumen und lebensähnlichen etablierten Gesellschaften

Schließlich, und angesichts der Komplexität, die mit einer vollständigen sozialen Simulation einhergeht, wollten wir verstehen, wie man Seed tatsächlich spielt und wie viel Unterstützung wir in den ersten Schritten erwarten können.

"Vieles hängt davon ab, wie du das Spiel beginn", enthüllt Vondi. "Wenn du mit einer Gruppe von Freunden anfängst und eine Gesellschaft von Grund auf aufbauen willst, dann ziehst du gemeinsam mitten im Nirgendwo und hast nichts. Es ist tatsächlich ziemlich hardcore; Ich würde vielleicht sagen, dass das Überleben dann auf dem Höhepunkt ist."

Von dort aus müssen die Spieler Wasser, Nahrung und Unterkunft besorgen, Mahlzeiten kochen, Trinkwasser reinigen und sich um Infektionen oder Verletzungen kümmern, die durch einfache Aufgaben wie das Fällen von Bäumen verursacht werden, da ihre Charaktere als ungelernte Arbeitskräfte beginnen.

"Es ist ziemlich hardcore, aber wirklich fesselnd, und ich finde, das macht ziemlich Spaß. Dann haben wir viele hilfreiche Leitplanken für dich eingerichtet, also sagen wir dir, was du tun musst, um in die nächste Phase der Gesellschaft voranzukommen."

Vondi sagt, diese stärker geführte Struktur sei daher entstanden, wie überwältigend es sein konnte, wenn neue Gesellschaften das gesamte Spektrum politischer Werkzeuge zu schnell freischalteten.

Neben der aktuellen geschlossenen Beta erwarten wir, im Sommer mehr über Seed zu erfahren. Für weitere Einblicke hören Sie das oben vollständig untertitelte Interview ab.