Das Echtzeit-MMO Seed enthüllt seinen filmischen Trailer

Videospiele bieten seit Jahren innovative Möglichkeiten, Echtzeit zu ihrem Vorteil zu nutzen. Spiele wie Pokémon, mit seinem Tag-Nacht-Zyklus zum Weiterentwickeln oder Fangen bestimmter Pokémon, waren damals revolutionär, und Animal Crossing, mit seinen Routinen für die Tiere in unserem Dorf und den Öffnungszeiten seiner Geschäfte und Veranstaltungsorte, bot ebenfalls Realismus, die viele Spieler überraschten (und frustrierten).

Seed hat seinen offiziellen cinematischen Trailer im Rahmen der GDC geteilt, der uns ein wenig mehr über ein Spiel zeigt, in dem der Zeitverlauf und die Zusammenarbeit zwischen den Spielern entscheidend sind, denn Seed ist eine riesige, immer-aktive Welt, in der man mit anderen zusammenarbeitet (oder konkurriert), um Gesellschaften von Grund auf auf einem brandneuen Planeten aufzubauen. Leite deine Charaktere namens "Setzlinge", baue Gemeinschaften auf, forme Politik und hinterlasse ein Vermächtnis, das über eine einzige Sitzung hinaus anhält. In Seed gehörst du zu etwas Größerem, wo jede Allianz, jeder Konflikt und jede Entscheidung den Lauf von Avesta für immer verändert.

Den Trailer, der Björks Lied "Human Behaviour" enthält, können Sie sich hier ansehen:

Was hältst du von diesem Spiel? Wirst du Seed ausprobieren?