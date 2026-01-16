Sea of Stars kommt in drei Monaten auf mobile Geräte

HQ

Sea of Stars ist bereits ein weit verbreitetes Rollenspiel, das Spiel auf den meisten Konsolen und PCs spielbar ist. Bald wird diese Initiative auf noch mehr Geräte und Optionen ausgeweitet werden, wobei die größte Plattform von allen ist, da der Entwickler Sabotage Studio bestätigt hat, dass das Spiel bald für Mobilgeräte erscheint.

Die Veröffentlichung auf iOS und Android Gadgets am 7. April wird uns mitgeteilt, dass die Vorbestellungen der Edition bereits verfügbar sind und man ein Exemplar mit 10 % Rabatt für eine gewisse Zeit für nur 8,99 $ ergattern kann (der normale Preis liegt bei 9,99 $).

Für diejenigen, die Sea of Stars noch nicht erlebt haben, lest unbedingt unsere begeisterte Rezension des Spiels, um zu verstehen, warum ihr es wahrscheinlich ausprobieren solltet. Die Frage ist jetzt, wie gut es auf mobilen Geräten laufen wird...