Sea of Stars ' Dawn of Equinox-Update erscheint im November

Sabotage Studio hat stetig weiter an Sea of Stars gearbeitet, obwohl das Spiel eigentlich im Sommer 2023 debütiert. Dazu gehören Pläne, ein umfangreiches Inhaltsupdate zu produzieren und zu veröffentlichen, das sogar eine Reihe neuer Funktionen und Ergänzungen mit sich bringen wird.

Es ist als Dawn of Equinox -Update bekannt und wird vor dem DLC "Throes of the Watchmaker" Anfang 2025 erscheinen. Es wird anscheinend als Grundlage dienen, um eine Sammlung von lang ersehnten und willkommenen Änderungen an Lebensqualität und mechanischer Arbeit einzuführen, und Sabotage hat nun genau skizziert, was dies beinhalten wird.

Wir können uns auf ein neues lokales Koop-Erlebnis, ein überarbeitetes Kampfsystem, einen angepassten Prolog, eine zusätzliche Filmszene, ein hilfreiches Speedrun-Relikt, Schwierigkeitsvoreinstellungen, ein verbessertes Papageien-Relikt, eine Lokalisierung für Quebecer und ein paar andere kleinere QoL-Änderungen freuen.

Dawn of Equinox wird am 12. November auf allen Plattformen veröffentlicht, auf denen das Spiel verfügbar ist, und ihr könnt die genaue Übersicht der geplanten Änderungen unten sehen.