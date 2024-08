Sea of Stars: DLC "Throes of Watchmaker" erscheint im Frühjahr völlig kostenlos

HQ

Im Rahmen der Nintendo Indie World Showcase hat Sabotage Studio gerade einen ersten Blick auf den kommenden Sea of Stars DLC Throes of the Watchmaker geworfen. Der DLC wird völlig kostenlos zugänglich sein und bereits im Frühjahr 2025 auf PC und Konsolen erscheinen.

Was diesen DLC angeht, so wurde uns gesagt, dass er eine neue Handlung - und einen neuen spielbaren Charakter - enthalten wird, der sich um die Kombination aus Valere und Zale dreht, die dazu bestimmt sind, zu Solstice Warriors zu werden. Sie müssen sich in die Miniaturwelt von Horloge begeben, um sich den Herausforderungen eines verfluchten Karnevals zu stellen, bei dem die beiden mehr über ihre Sun und Moon Kräfte lernen und diese meistern müssen.

Konkret wird uns gesagt: "In Throes of the Watchmaker wagen sich Valere und Zale in die magische Welt der Miniaturuhrwerke von Horloge. Die Bewohner dieses Landes werden von einem verfluchten Karneval bedroht, der die Sonnenwendkrieger dazu zwingt, sich an ungewohnte Regeln anzupassen, um ihre Beherrschung der Sonnen- und Mondkräfte vollständig zu verwirklichen.

"Throes of the Watchmaker führt einen überarbeiteten Kampfstil für Zale ein, der sein charakteristisches Schwert eintauscht, um ein geschickter Jongleur zu werden, und Valere, die auf ihren Stab verzichtet, um als Akrobatin zu glänzen. Der DLC wird auch einen völlig neuen spielbaren Charakter in Artificer einführen, einen mechanisierten, laserschwingenden Scharfschuss, sowie zusätzliche Gebiete, Musik, Rätsel und Feinde, denen man begegnen kann."

Sea of Stars: Throes of the Watchmaker wird im Frühjahr debütieren und ihr könnt euch den Ankündigungstrailer unten ansehen.