Schweden verschärft die Staatsbürgerschaftsregeln, Regierung versucht, die Einwanderung einzudämmen

Die mitte-rechts-Regierung Schwedens kündigte am Montag an, strengere Staatsbürgerschaftsanforderungen einzuführen, darunter eine achtjährige Aufenthaltszeit, ein Mindesteinkommen im Monat sowie einen Test für Sprache und Wissen über die schwedische Gesellschaft. Migrationsminister Johan Forssell sagte, die neuen Maßnahmen, die am 6. Juni in Kraft treten sollen, seien deutlich härter als die aktuellen Regeln, die Mindestanforderungen für die Einbürgerung vorsehen. Die Regierung stellt die Entscheidung als Mittel dar, um sicherzustellen, dass neue Bürger in die schwedische Gesellschaft integriert werden.

Nach den vorgeschlagenen Vorschriften müssen die Antragsteller acht Jahre in Schweden gelebt haben (statt der aktuellen fünf) und mindestens 20.000 Kronen (2.225 US-Dollar) pro Monat verdienen. Sie müssen außerdem Verständnis der schwedischen Kultur nachweisen, einschließlich grundlegender Kenntnisse des politischen Systems des Landes. Personen mit Vorstrafen müssen längere Wartezeiten haben; Zum Beispiel müsste jemand, der eine vierjährige Haftstrafe verbüßt hat, 15 Jahre warten, bevor er sich bewerben kann.

Die Politik steht im Einklang mit einem umfassenderen politischen Vorstoß zur Begrenzung der Einwanderung, unterstützt von den einwanderungsfeindlichen Schwedendemokraten, die langjährige Migrationspolitiken als Faktor für den Anstieg der bandenbezogenen Kriminalität anführen. Die Regierung setzt darauf, dass strengere Einbürgerungsregeln bei den Wählern vor den Parlamentswahlen im September Anklang finden werden, da sie versucht, öffentliche Bedenken hinsichtlich Integration und Sicherheit zu adressieren...

