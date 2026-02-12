Schweden schicken Kampfjets zur Patrouille in der Nähe Grönlands unter NATOs Arctic Sentry

HQ

Schweden wird JAS 39 Gripen-Kampfjets entsenden, um Island und Grönland im Rahmen der neu gestarteten NATO-Mission Arctic Sentry zu patrouillieren, bestätigte die Regierung am Donnerstag.

Die Operation wurde einen Tag zuvor von der NATO angekündigt und zielte darauf ab, die Präsenz des Bündnisses in der Arktis zu stärken. Die Entscheidung fällt vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen innerhalb der NATO, nachdem US-Präsident Donald Trump darauf gestoßen hat, dass die Vereinigten Staaten Grönland erwerben.

Ministerpräsident Ulf Kristersson sagte, Schwedens Beitrag werde sich zunächst auf Luftpatrouillen in der Umgebung von Island und Grönland konzentrieren. Schweden ist 2024 der NATO beigetreten, was einen historischen Wandel in seiner Sicherheitspolitik markiert, und hat seitdem seine Teilnahme an Bündnisoperationen erhöht...