Die NATO startet die Mission "Arctic Sentry " zur Stärkung der militärischen Präsenz im hohen Norden

HQ

Die NATO hat eine neue Mission gestartet, genannt Arctic Sentry , um ihre militärische Präsenz in der Arktis zu stärken und zu koordinieren, gab das Bündnis am Mittwoch bekannt. Die Operation wird verstärkte alliierte Einsätze und Übungen in der Region überwachen, darunter Dänemarks "Arctic Endurance "-Übungen auf Grönland.

Die Planung der Mission begann nach Gesprächen im vergangenen Monat zwischen US-Präsident Donald Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte während der verschärften Spannungen um Grönland. Trump forderte erneut, dass die Vereinigten Staaten das dänische Territorium erwerben sollten, was diplomatische Spannungen innerhalb des Bündnisses auslöste. Nach Gesprächen stimmte die NATO zu, eine größere Rolle in der arktischen Sicherheit zu übernehmen, während Dänemark, die USA und Grönland getrennte Gespräche fortsetzen.

Das Vereinigte Königreich bestätigte, dass seine Truppen zur Mission beitragen werden, und das von Großbritannien geführte Joint Expeditionary Force bereitet für später in diesem Jahr große militärische Aktivitäten im hohen Norden vor. Die Übung, die für September geplant ist, wird Hunderte von Personen in Island, die Dänischen Straße und Norwegen entsenden, mit Mitgliedern wie Dänemark, Finnland, Schweden, den baltischen Staaten, den Niederlanden, Norwegen und dem Vereinigten Königreich...