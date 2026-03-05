Schaut euch zwei neue Poster für The Boys: Staffel 5 an

HQ

Mit nur noch einem Monat bis zur fünften und letzten Staffel von The Boys hat Amazon Prime Video nun zwei Poster veröffentlicht, die uns einen Einblick in Billy Butchers Bande und Homelanders Fraktion vor dem finalen Showdown geben, der im April beginnt.

Natürlich gibt es viele Handlungsstränge zu verbinden, und der vor ein paar Monaten veröffentlichte Teaser-Trailer schien auf mehrere neue Handlungsstränge hinzuweisen, nicht zuletzt einen Zusammenprall zwischen Homelander und Soldier Boy. Der Showrunner der Serie, Eric Kripke, hat zuvor versprochen, dass er "die Geschichte zu einem blutigen, epischen, feuchten Höhepunkt führen wird" – was, ehrlich gesagt, genau das ist, worauf wir gehofft haben.

Schaut euch unten diese beiden neuen Poster an. Was sind deine Hoffnungen für das Finale nach der unerwartet schwachen vierten Staffel?