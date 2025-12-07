The Boys: Staffel 5 startet im April und wir haben den ersten Trailer, den wir Ihnen zeigen

HQ

The Boys Spin-off Gen V beendete vor zwei Monaten seine zweite Staffel, und als nächstes folgt die Fortsetzung der unorthodoxen Superheldensaga in The Boys: Staffel 5 – die auch die letzte Staffel der Serie sein wird. Aber wir wissen nicht, wann er erscheinen wird, außer dass er 2026 Premiere haben soll.

Zumindest war das bis vor ein paar Minuten so. Nun hat der offizielle Instagram-Account der Serie endlich bekannt gegeben, wann die letzte Staffel beginnt, und das ist am 8. April. Es scheint, als könnten wir etwas ganz Besonderes erwarten, oder wie sie selbst schreiben: "Wir gehen mit einem verdammten Knall auf."

Aber tatsächlich wird es noch besser, denn neben dieser Enthüllung bekommen wir auch den ersten Trailer. Obwohl das Video als Teaser bezeichnet wird, sind es immer noch zwei Minuten scheinbar sehr gewalttätiger Superhelden-Action, was klar zeigt, dass Gen V: Season 2 hier weitergehen wird und Billy Butcher sich offensichtlich auf einen letzten Kampf vorbereitet.

Sie können es sich unten selbst ansehen.