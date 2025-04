Schauen Sie sich den spektakulären Trailer zu Love, Death & Robots an

HQ

Am 15. Mai ist es endlich soweit, tief in die neue Staffel von Love, Death & Robots einzutauchen. Eine Serie, die in der Vergangenheit unvergleichlich gute Unterhaltung in Form von Augenschmaus, Hypergewalt und zum Nachdenken anregenden Geschichten geboten hat.

Die neue Staffel verspricht zehn neue, visuell gleichermaßen spektakuläre Episoden, die Sci-Fi, Horror, Satire und Wahnsinn vermischen. Zu den Höhepunkten gehört David Finchers "Can't Stop", bei dem sich die Red Hot Chili Peppers in Marionetten verwandeln – eine surreale Hommage an ihr Konzert von 2003. In den weiteren Episoden geht es um Dinosaurier-Gladiatoren, eine Katze, die die Weltherrschaft übernehmen will, und Mutanten, die auf riesigen Eidechsen reiten.

Kurz gesagt, Love, Death & Robots wird weiterhin beeindrucken, sowohl kreativ als auch visuell. Schauen Sie sich den Trailer unten an.