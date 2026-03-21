Schau dir den neuen Dr. Wily-Track an, der auf Sonic Racing: Crossworlds kommt
Man kann auch die remixte Version des klassischen Dr. Wily-Themas aus Mega Man 2 hören, die den Soundtrack des neuen Tracks ist, der zu Crossworlds kommt.
Wie ihr vielleicht wisst, erscheint Mega Man am 25. März zu Sonic Racing: Crossworlds, und da er ein Drittanbieter-Charakter ist, kostet er etwas Geld (er ist im Season Pass enthalten, kann aber separat gekauft werden), im Gegensatz zu Segas eigenen Gastcharakteren, die alle kostenlos sind.
Wie bei allen anderen Premium-Charakteren bekommst du viel für dein Geld, denn neben Mega Man enthält das Paket auch Proto Man und das Fahrzeug Rush Roadster – und du bekommst sogar eine neue Strecke. Es basiert auf Dr. Wilys Schloss und, wie du dir denken kannst, wird es von dem super-ikonischen Thema aus dem Dr. Wily-Level in Mega Man 2 begleitet, das hier einen frischen Remix erhalten hat.
Wenn du hören möchtest, wie die Dr. Wily-Musik in Sonic Racing: Crossworlds klingt und den Track mit all seinem Fanservice anhören möchtest, haben Sega und Capcom ihn nun vorgestellt. Schau dir das Video unten an und vergiss nicht, die Lautstärke aufzudrehen.