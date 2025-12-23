Schau dir den ersten offiziellen Teaser für Avengers: Doomsday an

HQ

Während Leute, die Avatar: Fire & Ash sehen wollen, bereits den offiziellen Teaser für Avengers: Doomsday gesehen haben, hat Marvel ihn jetzt in seinen sozialen Medien veröffentlicht und unten haben wir den Trailer für euch. Es ist das erste Mal, dass wir dieses Filmmaterial sehen, ohne dass es wie ein Camrip aussieht, aber es liefert uns nicht viele neue Informationen.

Im Trailer sehen wir jemanden, der mit einem Motorrad durch einen scheinbar isolierten amerikanischen Vorort fährt, bevor wir die Enthüllung eines Babys bekommen. Wer hält das Baby? Niemand anderes als Steve Rogers alias Chris Evans.

Als ob wir nicht eins und eins zusammenzählen könnten, bestätigt das offiziell, dass Steve Rogers zurückkehrt, was wir bereits wussten. Es gibt derzeit mehrere Doomsday-Trailer in den Kinos, darunter einer, der offenbar einen neuen (oder alten) Look für Thor zeigt. Wir nehmen an, dass wir diese in den kommenden Tagen sehen werden.