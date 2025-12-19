Chris Evans bestätigt offiziell seine Rückkehr als Steve Rogers in Avengers: Doomsday

HQ

Wir sind knapp ein Jahr vom nächsten großen MCU-Team-Up-Blockbuster in Avengers: Doomsday entfernt. Wir wissen, dass Marvel Trailer für die Vorführungen von Avatar: Fire & Ash bereitsteht, und deshalb wissen wir auch, dass Details dieser Trailer wie ein Sieb durchsickern werden. Es scheint, als hätte Marvel versucht, allen Gerüchten zuvorzukommen, indem es offiziell eine massive Rückkehr bestätigt.

Chris Evans kehrt als Steve Rogers in Avengers: Doomsday zurück. Da ist eure Schlagzeile, Leute. Es ist nicht nur Robert Downey Jr., der seinen ersten MCU-Auftritt seit Avengers: Endgame im neuen Film hat. Es sei denn, wir zählen sein kurzes Comeback als Johnny Storm in Deadpool & Wolverine. Wie Hugh Jackman scheint es, als würden sie Downey Jr. und Evans bis zu ihrem 90. Lebensjahr herausziehen.

Für manche ist das eine Rückkehr, die sie einfach im Kino sehen müssen. Für andere ist es ein verzweifelter Hilferuf von Marvel, der sich schon lange nicht mehr wie ein Termin angefühlt hat. Wir werden erst mit Sicherheit wissen, welches es ist, wenn Avengers: Doomsday nächsten Dezember Premiere feiert.