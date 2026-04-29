Schatz scheint eindeutig etwas Guardian Heroes zu implizieren

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Leider war die Sega Saturn eine Konsole, die von viel zu wenigen Leuten gespielt wurde, besonders außerhalb Japans (wo sie sich tatsächlich recht gut verkaufte). Deshalb gibt es viele wirklich großartige Spiele, von denen viele Leute gar nichts wissen.

Ein Beispiel für einen solchen Titel ist Guardian Heroes von 1996, ein Beat-'em-up mit enormer Tiefe und Koop, etwas im Stil von Castle Crashers, aber mit besserer Grafik und etwa zehn Jahre früher veröffentlicht. Es wurde von den Action-Meistern von Treasure (Gunstar Heroes, Sin & Punishment, Ikaruga ) entwickelt und erhielt begeisterte Kritiken.

Aber abgesehen von einer Neuveröffentlichung auf Xbox Live Arcade vor 15 Jahren haben wir seitdem keine Spur mehr davon gesehen... Aber jetzt scheint etwas in Arbeit zu sein. Ohne Vorwarnung hat Treasure kürzlich eine seltsame Nachricht auf X gepostet (danke, Time Extension), die offenbar etwas mit Guardian Heroes zu tun hat, einschließlich des Namens "Sega Universe".

Gestern war es wieder Zeit für einen weiteren Guardian Heroes Teaser, diesmal noch kryptischer mit einem unsinnigen Text, der endete mit (übersetzt mit Grok): "Oh, ich habe das falsche Bild gepostet. Sega wird sauer auf mich sein."

Aber Treasure scheint mit dem Seltsamen noch nicht fertig zu sein, und gestern veröffentlichten sie einen dritten Beitrag mit dem Guardian Heroes -Logo, geschrieben in Segas klassischer Schriftart, zusammen mit dem Text:

"Oh, Schatz, es ist noch nicht fertig."

Tage, an denen ich von Sega ausgeschimpft werde.

Wir haben keine Ahnung, worum es hier geht, aber es handelt sich wahrscheinlich um eine Neuauflage, ein Remaster oder ein Remake des Originals oder vielleicht ein völlig neues Spiel der Reihe. Das oben erwähnte Sega Universe ist übrigens eine Initiative, die Sega letzte Woche gestartet hat (über die wir berichtet haben), um ihre Ursprünge zu feiern. Obwohl Treasure Guardian Heroes gemacht hat, war Sega der Publisher, und es gibt natürlich einen starken Grund für eine Verbindung.