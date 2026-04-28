Der Steam Controller startet offiziell nächste Woche

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Gestern haben wir von einem geleakten Steam Controller-Testvideo erfahren, das online aufgetaucht ist. Im Artikel konnten wir nicht umhin, zu spekulieren, was das für die Veröffentlichung des neuen Hardware-Zubehörs bedeutete, und jetzt müssen wir nicht mehr spekulieren. Valve hat ein neues Video veröffentlicht, das den Controller präsentiert und offiziell das Erscheinungsdatum sowie den Preis bestätigt.

Der Steam Controller erscheint am 4. Mai und kann ab sofort im Steam Store auf die Wunschliste gesetzt werden. Er kostet 85 £/99 $ und verfügt über magnetische Daumensticks, 4x haptische Motoren, 35+ Stunden Spielzeit mit einer einzigen Ladung und einen Ladepuck mit magnetischem Laden. Es wird auch erwähnt, dass die Eingaben es ermöglichen, jedes Spiel in deiner Steam-Bibliothek zu spielen, was interessant ist, da manche Spiele nicht unbedingt für Controller-Unterstützung ausgelegt sind. Diese Trackpads müssen also ähnlich wie eine Maus funktionieren, um Spiele zu unterstützen, die nicht für Controller entwickelt wurden.

Im untenstehenden Video sehen wir, dass es auch viele Software gibt, die den Steam Controller unterstützt. Die Tasten lassen sich nach Belieben belegen, die Funktionsweise des Controllers, z. B. als Maus, individuell anpassen und Einstellungen wie die Reichweite des Griff-Sensors und die Reaktionsgeschwindigkeit ändern. Das ist alles ziemlich raffiniert, und wir hoffen, dass dies den hohen Preis rechtfertigt, wenn der Steam Controller nächste Woche auf den Markt kommt.