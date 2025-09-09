Scaloni zu Messis Zweifeln an der WM 2026: "Was auch immer er entscheidet..."

HQ

Leo Messi erlebte letzte Woche einen emotionalen Abend, als er sein sicherlich letztes Fußballspiel in Argentinien bestritt... und ließ viele Fans beunruhigt zurück, als er sagte, dass er möglicherweise nicht an der Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen wird. Tatsächlich ist "das Logischste", dass er es nicht treffen wird, obwohl er noch keine Entscheidung getroffen hat und sie für eine Weile nicht treffen wird.

Am Montag, vor dem letzten Spiel Argentiniens in der WM-Qualifikation gegen Ecuador (am Dienstag, 01:00 Uhr MEZ, 00:00 Uhr BST am Mittwoch europäischer Zeit), wurde Argentiniens Cheftrainer Lionel Scaloni nach Messis Worten gefragt, und er respektierte seine Entscheidung. "Ich habe mit Messi nicht über die nächste Weltmeisterschaft gesprochen. Was auch immer er entscheidet, es ist in Ordnung."

Scaloni sagte, er habe noch keine Entscheidung darüber getroffen, wie viele Spieler er zur Weltmeisterschaft mitnehmen werde, was auf einen Generationswechsel hindeutet. "Es sind junge Spieler entstanden, die uns mehr Vertikalität geben, einige, die gut mit dem Ball spielen. Die Idee des Spiels ist nicht anders; Die Identität ist die gleiche."

Trotzdem wäre es traurig, wenn Messi die WM 2026 nicht zu seinem "letzten Tanz" machen würde, denn er wäre Titelverteidiger, und es wäre der einzige Spieler, der von 2006 bis 2026 an sechs Weltmeisterschaften teilgenommen hat... an der Seite von Cristiano Ronaldo, wenn er auch seinen Auftritt hat. Glaubst du, dass Messi es im nächsten Sommer zur WM schaffen wird?