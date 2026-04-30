Saudi-Arabien wird die Finanzierung von LIV Golf am Ende der Saison einstellen

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Es stellte sich heraus, dass Gerüchte, dass Saudi-Arabien seine Finanzierung von LIV Golf einstellt, doch nicht unbegründet waren. Mehrere Medien, darunter Reuters und BBC, berichten, dass Saudi-Arabien seine Unterstützung für den Golfwettbewerb zurückziehen wird und nun bald neue Investoren finden muss, wenn es nicht verschwinden will.

Laut Quellen dieser Medien wird dies am Donnerstag offiziell bekannt gegeben, und die Organisatoren von LIV Golf werden einen neuen "strategischen Plan" zur Suche nach neuen Investoren vorstellen, mit einem neuen unabhängigen Vorstand, da sein Mitbegründer und Gouverneur Yasir Al-Rumayyan zurücktreten wird.

Erinnern wir uns daran, dass LIV Golf 2021 mit Geld des Saudi Public Investment Fund (PIF) gegründet wurde, einem weiteren Unternehmen, das die Wirtschaft des Landes diversifizieren und weltweit Interesse und Anerkennung wecken soll - eine weitere Form des "Sportwashing" seiner zweifelhaften Menschenrechtsbilanz.

In dieser Woche wurde die Verschiebung einer Veranstaltung in Louisiana im Juni angekündigt, da die Spitzenhitzesaison und der Weltcup gleichzeitig stattfinden, wobei noch unklar ist, ob die Veranstaltung aufgrund dieser Ankündigung verschoben wird. Die Saison 2026 wird jedoch voraussichtlich ununterbrochen fortgesetzt werden, mit bevorstehenden Veranstaltungen in den Vereinigten Staaten (Virginia), Südkorea, Spanien und Großbritannien.