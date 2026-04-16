Der CEO von LIV Golf versichert, dass Saudi-Arabien die Finanzierung der Golfliga nicht einstellt

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LIV Golf, die von Saudi-Arabien unterstützte Golfliga-Alternative zur PGA Tour, die 2021 gestartet wurde, befindet sich mitten in der Saison 2026, aber es gibt Gerüchte, dass Saudi-Arabien die Finanzierung der Liga einstellen könnte. Der Daily Telegraph und die Financial Times berichteten beide diese Woche, dass der Public Investment Fund kurz davor stand, seine Unterstützung einzustellen, und dass die Führungskräfte zu einer Dringlichkeitssitzung einberufen worden seien.

Scott O'Neil, CEO von LIV Golf, versicherte den Mitarbeitern in einem Memo, dass sich nichts ändern wird: "Ich möchte ganz klar sein: Unsere Saison verläuft genau wie geplant, ununterbrochen und mit voller Kraft. Während die Medienlandschaft oft von Spekulationen geprägt ist, wird unsere Realität durch die Arbeit definiert, die wir auf dem Rasen leisten. Wir gehen mit voller Energie einer Organisation, die größer, lauter und einflussreicher ist als je zuvor, ins Herz unseres Zeitplans für 2026."

"Wir haben uns dafür entschieden, weil wir daran glauben, den Status quo zu stören", fuhr O'Neil fort, und laut Reuters wird Saudi-Arabien mit voller Unterstützung der Golfliga weitermachen, und die Saison wird weitergehen: Es gibt noch neun verbleibende Turniere im 14-Turnier-Programm, wobei das Turnier dieser Woche in Mexiko stattfindet.

Das LIV Golf zieht immer noch große Namen aus der Golfwelt an, aber kürzlich haben sie zwei bedeutende Namen verloren: Brooks Koepka, Gewinner von fünf Majors, und Patrick Reed, Gewinner der Masters of Augusta. Der Preisgeldfonds für die Saison 2026 stieg jedoch auf 30 Millionen Dollar und wurde auf 13 Teams erweitert.