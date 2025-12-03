Saudi-Arabien arbeitet laut Quellen an neuen Angeboten für Liverpools Salah und Madrids Vinícius

HQ

Von einer Saison, in der er für den Ballon d'Or im Rennen war, über starke Kritik durch die englische Presse bis hin zu einer Auslassung in der Startelf von Liverpool – Mohamed Salahs zukünftige Tage in England könnten gezählt sein. Der Stürmer hat seine Effektivität drastisch reduziert, mit 4 Toren in der Premier League, während Liverpool ein Jahr nach dem Gewinn des Premier-League-Titels dramatisch aus der Form gefallen ist.

Laut Gerüchten von talkSPORT sind Vereine in Saudi-Arabien weiterhin an dem 33-jährigen ägyptischen Stürmer interessiert. Salah, von dem im vergangenen Jahr gemunkelt wurde, dass er gehen würde, unterschrieb einen Zweijahresvertrag und lehnte einen 500-Millionen-Pfund-Wechsel in den Nahen Osten ab. Die Saudi Pro League ist jedoch weiterhin entschlossen, Mohamed Salah zu verpflichten.

Wenn sich seine Leistungen nicht verbessern, wäre Liverpool vielleicht an einem frühen Wechsel am Saisonende interessiert, ein Jahr vor Vertragsende. Al Hilal und Al Qadsiah sind potenzielle Vereine, die an Sala interessiert sind, berichten sie.

Er wäre nicht der Einzige: Laut denselben Quellen arbeitet die Saudi Pro League noch an einem neuen Vertrag für den Flügelspieler Vinícius Jr. von Real Madrid. Der Brasilianer hat wiederholt Angebote aus Saudi-Arabien abgelehnt, aber noch keinen neuen Vertrag mit dem spanischen Team unterschrieben. Sein aktueller Vertrag endet erst im Juni 2027.