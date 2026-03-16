Sarkozy-Berufungsprozess beginnt wegen eines Wahlkampffinanzierungsfalls in Libyen

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Nicolas Sarkozy erschien am Montag vor Gericht, als seine Berufung gegen eine Verurteilung wegen krimineller Verschwörung im Zusammenhang mit angeblicher libyscher Wahlkampffinanzierung während seines Präsidentschaftswahlkampfs 2007 begann.

Der ehemalige Vorsitzende, der von 2007 bis 2012 Präsident Frankreichs war, wurde im vergangenen Jahr zu fünf Jahren Haft verurteilt, verbüßte kurzzeitig eine Haftstrafe im Gefängnis La Santé, bevor er unter gerichtlicher Aufsicht entlassen wurde.

Staatsanwälte sagen, Sarkozy habe engen Mitarbeitern erlaubt, Mittel von der Regierung des ehemaligen libyschen Führers Muammar Gaddafi zu beantragen. Sarkozy bestreitet jegliches Fehlverhalten und weist seit langem Vorwürfe zurück, dass seine Kampagne Geld aus Libyen angenommen habe.