Sarkozy, ehemaliger französischer Präsident, tritt fünfjährige Haftstrafe an

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy eine Haftstrafe in Paris angetreten hat und damit zum ersten Mal seit Jahrzehnten ein französischer Staatschef inhaftiert wurde. Sarkozy, der wegen Verschwörung zur Beschaffung von Wahlkampfgeldern aus Libyen verurteilt wurde, beteuert seine Unschuld und behauptet, das Urteil sei politisch motiviert. Er wird seine Haftstrafe im Gefängnis La Santé verbüßen, wo der Zugang zu täglicher Bewegung und persönlichen Annehmlichkeiten eingeschränkt ist. Die Entscheidung hat die politischen Kreise gespalten, aber das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Unparteilichkeit der Justiz gestärkt. Während Sarkozy gegen das Urteil Berufung einlegt, stellt der Fall eine symbolische Verschiebung in Frankreichs Haltung zur politischen Rechenschaftspflicht dar. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder unter folgendem Link tun. Go!