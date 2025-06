San Diego Comic-Con Málaga kündigt den ersten Gast- und neuen Ticketverkauf nächste Woche an

HQ

Die San Diego Comic-Con veranstaltet diesen Sommer, am 25. und 28. September, in Málaga, Spanien, ihre erste internationale Ausgabe. Und seit der ersten Ankündigung Anfang des Jahres, an der Gamereactor mit einigen exklusiven Neuigkeiten teilnahm, war nicht viel Neues über dieses Event bekannt... Abgesehen von der anfänglichen Begeisterung der Fans, die zum Ausverkauf führte.

Glücklicherweise hat die San Diego Comic-Con Málaga heute bekannt gegeben, dass die Kapazitäten erhöht werden, und die Fans werden nächste Woche, am Mittwoch, den 25. Juni, eine weitere Gelegenheit haben, Tickets zu kaufen. Die Preise bleiben gleich, 50 Euro + Verwaltungsgebühr pro Tag, ein Preis, der für die erste Gelegenheit etwas Besonderes ist und in den kommenden Jahren auf 80 Euro steigen wird.

Viele Fans waren vorsichtig, Tickets für eine Veranstaltung zu kaufen, ohne zu wissen, wer teilnehmen würde. Glücklicherweise hat die Comic-Con den ersten Gast bekannt gegeben: Jim Lee, derzeitiger leitenden Kreativchef von DC Comics, bekannt für seine Arbeit an The Uncanny X-Men oder der New 52-Serie der Justice League.

Wir werden uns noch länger gedulden müssen, um mehr Gäste kennenzulernen, aber die San Diego Comic-Con Málaga verspricht über 300 Stunden Inhalt in der viertägigen Veranstaltung, vom 25. bis 28. September 2025. Denkt daran, wenn ihr Tickets wollt, könnte Mittwoch, der 25. Juni, um 11:00 Uhr BST und 12:00 Uhr MESZ eure letzte Chance sein.