San Antonio Spurs und Wembanyama erleiden überraschende Niederlagen im NBA Conference Halbfinale

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Die NBA-Conference-Halbfinals brachten die erste Überraschung, nachdem die San Antonio Spurs, die zusammen mit Oklahoma City Thunder als Favoriten für den Titel galten, ihr erstes Heimspiel mit 102:104 gegen die Minnesota Timberwolves verloren, unterstützt durch die Rückkehr von Minnesotas Anthony Edwards, der trotz einer Verletzung am 25. April von der Bank zurückkehrte. eine Knochenprellung im linken Knie, die ihn eigentlich mehrere Wochen aussetzen sollte, aber dennoch 11 der ersten 19 Punkte der Timberwolves im vierten Viertel erzielte.

San Antonio hat weiterhin Heimrecht und wird Spiel 2 am Mittwoch zu Hause austragen, bevor es am Freitag und Sonntag in den Spielen 3 und 4 nach Minneapolis geht. Auch die Conference-Halbfinals sind eine Serie von Best-of-Seven-Spielen, und der Sieger des Duells zwischen Spurs und Timberwolves trifft auf Los Angeles Lakers oder Oklahoma City Thunder, die ihre Serie heute Abend (Dienstag um 14:30 Uhr MESZ Europazeit) beginnen.

Am Montagabend fand auch das erste Spiel des East-Halbfinales zwischen den New York Knicks und den Philadelphia 76ers statt, bei dem die Knicks die 76ers mit 137-98 deklassierten, wobei das Philly-Team nach einem Überraschungssieg der langjährigen Rivalen Boston Celtics im Play-off-Spiel 7 am vergangenen Wochenende Anzeichen von Erschöpfung zeigte.