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Die NBA-Playoffs sind nun abgeschlossen, nachdem die Philadelphia 76ers die Meister von 2024, die Boston Celtics, im siebten und letzten Spiel in Boston mit 100-109 überrascht haben. Die Rivalität zwischen Philadelphia und Boston ist in der NBA legendär, da sie die meist wiederholten NBA-Playoffs der Geschichte ist: 23 Serien, meist dominiert von Boston, die 15 dieser 23 Begegnungen gewonnen haben.

Der Trend wurde jedoch am Sonntag durchbrochen: Philadelphia gewann die Serie zum neunten Mal, dass die Boston-Philadelphia Play-offs das entscheidende siebte Spiel erreichten und gewannen, nachdem sie in der Playoff-Serie mit einem 1:3-Rückstand zurücklagen. Die Boston Celtics waren mit einer Bilanz von 56-26 das zweitbeste Team der Eastern Conference, während Philadelphia mit 45-37 Siebter wurde, weshalb dieses Ergebnis noch überraschender ist.

Vier weitere Teams erreichten Spiel 7 der Play-offs: Die Detroit Pistons, das beste Team im Osten, besiegten ebenfalls Orlando Magic nach einem 1:3-Rückstand in der Serie und gewannen das letzte Spiel mit 116:94; während die Cleveland Cavaliers die Toronto Raptors mit 114-102 besiegten.

NBA-Conference-Halbfinals:

Nach den Play-offs beginnen die Halbfinals der Conference diese Woche, ebenfalls mit einer Serie von Best-of-Seven-Spielen:

Westen



Minnesota Timberwolves (6) gegen San Antonio Spurs



Los Angelesd Lakers (4) gegen Oklahoma City Thunder (1)



Osten



Philadelphia 76ers (7) gegen New York Knicks (3)



Cleveland Cavaliers (4) gegen Detroit Pistons (1)

