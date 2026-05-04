NBA-Conference-Halbfinals nach überraschenden Ausscheidungen von Boston Celtics und Orlando Magic
Dies sind die NBA-Conference-Halbfinals, die diese Woche beginnen.
Die NBA-Playoffs sind nun abgeschlossen, nachdem die Philadelphia 76ers die Meister von 2024, die Boston Celtics, im siebten und letzten Spiel in Boston mit 100-109 überrascht haben. Die Rivalität zwischen Philadelphia und Boston ist in der NBA legendär, da sie die meist wiederholten NBA-Playoffs der Geschichte ist: 23 Serien, meist dominiert von Boston, die 15 dieser 23 Begegnungen gewonnen haben.
Der Trend wurde jedoch am Sonntag durchbrochen: Philadelphia gewann die Serie zum neunten Mal, dass die Boston-Philadelphia Play-offs das entscheidende siebte Spiel erreichten und gewannen, nachdem sie in der Playoff-Serie mit einem 1:3-Rückstand zurücklagen. Die Boston Celtics waren mit einer Bilanz von 56-26 das zweitbeste Team der Eastern Conference, während Philadelphia mit 45-37 Siebter wurde, weshalb dieses Ergebnis noch überraschender ist.
Vier weitere Teams erreichten Spiel 7 der Play-offs: Die Detroit Pistons, das beste Team im Osten, besiegten ebenfalls Orlando Magic nach einem 1:3-Rückstand in der Serie und gewannen das letzte Spiel mit 116:94; während die Cleveland Cavaliers die Toronto Raptors mit 114-102 besiegten.
NBA-Conference-Halbfinals:
Nach den Play-offs beginnen die Halbfinals der Conference diese Woche, ebenfalls mit einer Serie von Best-of-Seven-Spielen:
Westen
- Minnesota Timberwolves (6) gegen San Antonio Spurs
- Los Angelesd Lakers (4) gegen Oklahoma City Thunder (1)
Osten
- Philadelphia 76ers (7) gegen New York Knicks (3)
- Cleveland Cavaliers (4) gegen Detroit Pistons (1)