Samson Kreativdirektor gibt eine Stellungnahme zu "inakzeptablen" spielzerstörenden Bugs und Leistungsproblemen ab

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Als wir kürzlich unsere Gedanken mit Samson geteilt haben, war unser Gesamteindruck, dass das Spiel enttäuscht hat, nicht zuletzt wegen der Vielzahl von Bugs und Problemen, die das gesamte Erlebnis plagen. Da Fans strömen und sich das Debütspiel von Liquid Swords anschauen, haben viele ähnliche Probleme mit dem Spiel erlebt, was Creative Director Christopher Sundberg nun in einem Steam-Blogbeitrag kommentiert hat.

Zunächst wurde eine Erklärung abgegeben, die betont, dass der aktuelle Zustand des Spiels offen gesagt "inakzeptabel" ist und dass das Entwicklerteam intensiv an Korrekturen für die "spielbrechenden Fehler und Performance-Probleme" arbeitet.

Sundberg fügt hinzu: "Wir sind der Zukunft sowohl von Samson als auch von Tyndalston verpflichtet, und dieses Spiel wird im Laufe der Zeit in allen Bereichen wachsen; Qualität, Gameplay und Inhalt. Vielen Dank an euch alle, dass ihr uns unterstützt und an diesem super spannenden Starttag bei uns geblieben seid. Wir werden weiterhin aufmerksam bleiben und das Spiel mit eurer Unterstützung verbessern."

Was das Spiel in naher Zukunft betrifft, wurden einige der wichtigsten geplanten Änderungen aufgelistet, darunter die Absicht, Abstürze zu beheben, Fortschrittsprobleme zu beheben, zusätzliche Speicherstände hinzuzufügen und mehr. Die vollständige Liste ist unten zu sehen.



Mehrere Performance-Fixs, die sich auf PSO-bezogene Probleme konzentrieren



Mehrere Absturz-Fixes bezüglich Audio, Animation und GPU



Mehrere Lösungen für missions- und fortschrittsbezogene Probleme



Mehrere Korrekturen für spielmechanische Probleme



Mehrere Updates zur allgemeinen Feinschliff verschiedener Teile des Spiels



Die Möglichkeit für bis zu 8 Speicherstände wurden hinzugefügt



In Zukunft wird es auch Verbesserungen bei Performance, spielbedingten Problemen, Animationsproblemen und Feinschliff geben. Der erste Patch ist jedoch für den 10. April geplant und wird viele Bereiche abdecken, über die du hier mehr lesen kannst.

Hast du schon Samson gespielt?