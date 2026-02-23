Saints Row Designer-Veteran glaubt, "Die Reihe ist tot"

HQ

Ende 2025 wurde bekannt gegeben, dass Chris Stockman, einer der ursprünglichen Designer von Saints Row, damit beauftragt wurde, ein neues Reboot der Serie vorzubereiten, vielleicht eines, das das Franchise nach dem Fehltritt des Reboots von 2022, der die Fans nicht ankam, wieder auf Kurs bringen könnte. Auch wenn das spannend ist, ist es offensichtlich nicht wie geplant verlaufen, denn Stockman hat inzwischen auf eine Nachricht eines Fans mit einer Aussage geantwortet, die jegliche Hoffnung und das Potenzial seiner früheren Kommentare fehlt, als das Pitch-Projekt der Welt vorgestellt wurde.

Wie Eurogamer bemerkte, antwortete Stockman einem Fan, der enttäuscht ist, dass es seit einem Jahrzehnt keine Kanon-Spiele mehr in der Serie gab, woraufhin er erschütternd antwortete:

"Ehrlich gesagt glaube ich, dass das Franchise leider tot ist. Ich habe das Gefühl, dass Embracer keinerlei Fähigkeit hat, damit etwas zu machen. Ich wünschte, es wäre anders. Ich habe mein Bestes versucht, mir einen Weg nach vorne zu bieten, aber sie haben mich ignoriert."

Ziemlich tragische Nachrichten, alles in allem, und Informationen, die so gut wie bestätigen, dass wir nicht erwarten sollten, die 3rd Street Saints so bald wieder im Einsatz zu sehen.