Der Designer des Originals Saints Row sagt, dass er gebeten wurde, einen Pitch für ein Prequel zu erstellen

Das Saints Row -Franchise ist im Laufe der Jahre stetig zurückgegangen und verfallen, wobei der Tiefpunkt das jüngste Reboot war, das einfach so daneben zu sein schien, dass es die altgedienten Fans der Serie entfremdete. Offensichtlich versteht der Eigentümer der IP, Embracer Group, dass er mit diesem Setup einen Schwung und einen Fehlschlag hatte, und jetzt sieht es so aus, als würde er das Talent von jemandem nutzen, der mit dem Original Saints Row vertraut ist, um einen Pitch für ein Prequel-Kapitel zu erstellen.

Auf Reddit hat Chris Stockman (der derzeit für das VR-Studio Bit Planet Games arbeitet, aber zuvor beim inzwischen nicht mehr existierenden Volition an der ursprünglichen Saints Row gearbeitet hat) erwähnt, dass er gebeten wurde, einen Pitch für ein Reboot zu liefern, und dass er zwar keine zusätzlichen Informationen und Details preisgeben kann, dies aber ein bisschen ein Traumprojekt für ihn ist.

"Jungs und Mädels, ich habe hoffnungsvolle Neuigkeiten! Ich wurde gebeten, einen Pitch für einen Saints Row Reboot zu erstellen! Mehr kann ich nicht sagen, aber meine Träume für dieses Spiel sind einfach ein bisschen mehr als nur Träume geworden!"

Stockman kehrte zu einem späteren Zeitpunkt zu dem Beitrag zurück, um zu bestätigen, dass seine jüngste Arbeit an VR-Spielen nicht in diesen PrequelSaints Row -Pitch einfließen wird, da er in einem Update erklärt: "Es wird kein VR-Spiel sein. Ich gehe wirklich zurück zu meinen Wurzeln!"

Seit der Veröffentlichung auf Reddit hat PCGamesN Stockman kontaktiert, der ein paar zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt hat, unter anderem, dass er "ein Prequel anstrebt" und dass er "darüber hinaus noch nicht viel sagen wird, da ich meine Karten vorerst dicht an meiner Brust halten möchte".

Aufregend, um es gelinde auszudrücken, und hoffentlich wird Stockmans Erfahrung bei der Arbeit an Saints Row, als es am besten war, in dieses Projekt einfließen und die Serie wieder auf Kurs bringen.