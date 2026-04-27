Sabastian Sawe und Yomif Kejelcha schreiben Geschichte als erste Läufer, die einen Marathon in weniger als 2 Stunden absolvierten
Der lang ersehnte Rekord wurde beim London Marathon zweimal gebrochen, obwohl Kipchoge bereits eine Marathondistanz unter zwei Stunden gelaufen war.
Der kenianische Langstreckenläufer Sabastian Sawe, 31, schrieb am Sonntag Geschichte, als er den London-Marathon in 1:59,30 beendete – nur 30 Sekunden unter der Zwei-Stunden-Marke, womit er der erste Läufer war, der einen Marathon in weniger als zwei Stunden beendete – eine nie erreichte Leistung – und damit den Weltrekord des verstorbenen Kelvin Kiptum beim Chicago-Marathon 2023 brach. von 14:00:35.
Die Zwei-Stunden-Marke zu durchbrechen ist seit vielen Jahren eine Obsession, auch wenn es manchmal eher ins Marketing als im Bereich des Sports war. Ein Rennen 2019 in Wien, genannt INEOS 1:59 Challenge, wurde speziell für den großartigen Eliud Kipchoge organisiert, bei dem er eine Marathondistanz in weniger als zwei Stunden lief: Er schaffte es in 1:59,40,2 (zehn Sekunden mehr als Sawe im Jahr 2026), doch die Veranstaltung wurde von der World Athletics nicht als Marathon-Weltrekord anerkannt, da es kein offener Wettkampf war und Kipchoge von 41 Herzschrittmachern unterstützt wurde. Es war außerdem hauptsächlich ein PR-Gag für Nikes Schuhe.
Das Rennen am Sonntag in London hatte laut BBC die perfekte Temperatur für die Rekordzeiten, und der 28-jährige Yomif Kejelcha aus Äthiopien beendete das Rennen ebenfalls unter zwei Stunden, nur elf Sekunden später, 1:59,41, und gab damit das schnellste Marathondebüt der Geschichte und die schnellste Zeit ohne Sieg. Jacob Kiplimo aus Uganda wurde Dritter mit 2:00,28.
Im Frauenrennen brach die 29-jährige Tigst Assefa aus Äthiopien ebenfalls einen Weltrekord (und ihren eigenen Rekord), indem sie in London in 2:15,41 ins Ziel kam, neun Sekunden schneller als sie selbst.