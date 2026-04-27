Sabastian Sawe und Yomif Kejelcha schreiben Geschichte als erste Läufer, die einen Marathon in weniger als 2 Stunden absolvierten

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Der kenianische Langstreckenläufer Sabastian Sawe, 31, schrieb am Sonntag Geschichte, als er den London-Marathon in 1:59,30 beendete – nur 30 Sekunden unter der Zwei-Stunden-Marke, womit er der erste Läufer war, der einen Marathon in weniger als zwei Stunden beendete – eine nie erreichte Leistung – und damit den Weltrekord des verstorbenen Kelvin Kiptum beim Chicago-Marathon 2023 brach. von 14:00:35.

Die Zwei-Stunden-Marke zu durchbrechen ist seit vielen Jahren eine Obsession, auch wenn es manchmal eher ins Marketing als im Bereich des Sports war. Ein Rennen 2019 in Wien, genannt INEOS 1:59 Challenge, wurde speziell für den großartigen Eliud Kipchoge organisiert, bei dem er eine Marathondistanz in weniger als zwei Stunden lief: Er schaffte es in 1:59,40,2 (zehn Sekunden mehr als Sawe im Jahr 2026), doch die Veranstaltung wurde von der World Athletics nicht als Marathon-Weltrekord anerkannt, da es kein offener Wettkampf war und Kipchoge von 41 Herzschrittmachern unterstützt wurde. Es war außerdem hauptsächlich ein PR-Gag für Nikes Schuhe.

Das Rennen am Sonntag in London hatte laut BBC die perfekte Temperatur für die Rekordzeiten, und der 28-jährige Yomif Kejelcha aus Äthiopien beendete das Rennen ebenfalls unter zwei Stunden, nur elf Sekunden später, 1:59,41, und gab damit das schnellste Marathondebüt der Geschichte und die schnellste Zeit ohne Sieg. Jacob Kiplimo aus Uganda wurde Dritter mit 2:00,28.

Im Frauenrennen brach die 29-jährige Tigst Assefa aus Äthiopien ebenfalls einen Weltrekord (und ihren eigenen Rekord), indem sie in London in 2:15,41 ins Ziel kam, neun Sekunden schneller als sie selbst.