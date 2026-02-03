Eliud Kipchoge kehrt auf die olympische Bühne zurück... aber nicht als Läufer

HQ

Die kenianische Marathonlegende Eliud Kipchoge wird als einer von acht Fahnenträgern für die Eröffnungsfeier der Milano Cortina Winterspiele 2026 am 6. Februar auf die olympische Bühne zurückkehren. Der 41-Jährige wurde vom Internationalen Olympischen Komitee und der Fondazione Milano Cortina 2026 für seine Verkörperung von "Frieden, Einheit und Solidarität, die die Olympische Bewegung inspirieren" ausgewählt (über World Athletics).

Eliud Kipchoge // Shutterstock

Kipchoge, fünffacher Olympionike, gewann olympisches Marathongold in Rio 2016 und Sapporo 2021, nachdem er außerdem Bronze über 5000 m in Athen 2004 und Silber in Peking 2008 gewonnen hatte. Er setzte seine Wettkämpfe auf höchstem Niveau fort, unter anderem durch die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Über die Olympischen Spiele hinaus hat Kipchoge zweimal den Marathonweltrekord gebrochen, als er 2018 in Berlin 2:01:39 lief und vier Jahre später auf 2:01:09 verbesserte; seine Dominanz auf den Straßen hat ihn zu einem der größten Marathonläufer aller Zeiten gemacht.

Abseits der Rennbahn ist Kipchoge UNESCO-Goodwill-Botschafter für Sport, Integrität und Werte und Mentor des U20-Weltathleten-Flüchtlingsteams, was sein Engagement unterstreicht, junge Athleten weltweit zu inspirieren...

Weiterführende Literatur: Kipchoge enthüllt seine "World Tour", während er von Elite-Marathons übergeht.