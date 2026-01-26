Ryanair ist offen, Starlink in Zukunft zu nutzen, trotz Musk-Fehde

HQ

Ryanair hat angekündigt, in Zukunft Elon Musks Starlink-Satelliteninternet auf seinem Flugzeug zu nutzen, trotz eines kürzlichen öffentlichen Streits zwischen dem Geschäftsführer der Fluggesellschaft und dem milliardenschweren Tech-Unternehmer.

Der Finanzvorstand der Fluggesellschaft, Neil Sorahan, sagte, Ryanair werde letztlich "denjenigen wählen, der am besten ist, wenn Technik und Preis passen" beim WLAN an Bord. Seine Äußerungen folgen auf einen hitzigen Online-Austausch zwischen Ryanair-Chef Michael O'Leary und Musk darüber, ob der Billigfluggesellschaft Konkurrenten wie Lufthansa und British Airways bei der Installation von Starlink-Technologie folgen sollte.

Ryanair // Shutterstock

O'Leary wies die Idee letzte Woche zurück und argumentierte, dass die Installation von Antennen zusätzlichen Kraftstoffwiderstand schaffen und die Kosten erheblich erhöhen würde. Musk antwortete auf seiner X-Plattform und bezeichnete diese Einschätzung als falsch, was zu einem Hin und Her führte, in dem beide Männer Beleidigungen austauschten. Sorahan bezeichnete den Streit später als "guten Spaß" und sagte , er habe den Traffic auf Ryanairs Website erhöht.

O'Leary behauptet, die Kontroverse habe dazu beigetragen, die Buchungen um 2 % bis 3 % zu steigern, nachdem die Fluggesellschaft eine augenzwinkernde Werbekampagne gestartet hatte, die Musk verspottete. Trotz der Aufmerksamkeit sagte Sorahan, dass das WLAN an Bord weiterhin eine entfernte Perspektive sei, und nannte die Treibstoffkosten sowie Zweifel daran, ob Passagiere auf Ryanairs Kurzstreckenrouten bereit wären, für den Service zu zahlen.

Die Kommentare kamen, als Ryanair seine Prognosen für Passagierzahlen, Fahrpreise und Gewinne erhöhte. Die Fluggesellschaft erwartet nun, bis März 2027 216 Millionen Passagiere zu befördern, und gab an, dass die durchschnittlichen Tarife in diesem Jahr um bis zu 8 % steigen würden. Während der Gewinn im dritten Quartal zurückging, hielt Ryanair eine starke Gewinnprognose für das ganze Jahr aufrechterhalten und erklärte, dass die Flugzeuglieferungen von Boeing reibungsloser verliefen als im Vorjahr.