Musk erwägt den Kauf von Ryanair nach öffentlicher Fehde mit dem CEO

Elon Musk hat einen öffentlichen Streit mit Ryanairs CEO Michael O'Leary eskaliert. Der Streit begann, nachdem O'Leary die Installation von Starlink-Internet auf Ryanairs über 600 Jets ablehnte, mit der Begründung Treibstoffkosten und geschätzten jährlichen Ausgaben von 250 Millionen Dollar.

"Man muss eine Antenne auf den Rumpf montieren, das bringt einen Treibstoffverlust von 2 % wegen des Gewichts und Luftwiderstands. Wir glauben nicht, dass unsere Passagiere bereit sind, für WLAN für einen durchschnittlichen einstündigen Flug zu zahlen", sagte Ryanair-CEO Michael O'Leary vor einigen Tagen.

Musk reagierte, indem er O'Leary als "falsch informiert" und als "absoluten Idioten" bezeichnete und sagte, die Fluggesellschaft verstehe die Treibstoffwirkung von Starlink nicht richtig. Der Konflikt eskalierte in den sozialen Medien, als Ryanair Musk twitterte: "Vielleicht brauchst du WLAN @elonmusk." Daraufhin antwortete Musk: "Soll ich Ryanair kaufen und jemanden mit eigentlichem Namen Ryan an die Spitze setzen?"... Was hältst du von der Situation?