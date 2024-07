Das war Paul Mullin vom Wrexham AFC im Welshpool-Kostüm in Deadpool und Wolverine

HQ

Es gab so viele Gastauftritte und versteckte Auftritte in Deadpool and Wolverine, dass wir ehrlich gesagt den Überblick verloren haben. Zusätzlich zu den mittlerweile sehr öffentlichen Gastauftritten von Jennifer Garner, Wesley Snipes, Channing Tatum, Dafne Keen und Chris Evans gab es auch eine Reihe anderer berühmter Leute, die im Rahmen der Deadpool Corps auftraten.

Es wurde bestätigt, dass Blake Lively Lady Deadpool ist, Tom Hollands Bruder Harry war ein weiterer der alternativen Deadpools, und im Welshpool-Anzug, der eine Hommage an Ryan Reynolds' Fußballteam Wrexham AFC war, wurde nun bestätigt, dass Starstürmer Paul Mullin in dem Anzug war.

Reynolds bestätigte genau das in einem Beitrag auf X, in dem er sagt: "Ihr habt vielleicht bemerkt, dass ein Mitglied des Deadpool Corps viel tödlicher war als der Rest. WELSHPOOL." Dann sehen wir Mullin auch am Set.

Nur die Zeit wird zeigen, ob Mullin jemals wieder in seine Rolle als Welshpool berufen wirdMarvel.