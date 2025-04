Ryan Gosling und Shawn Levy bestätigen Star Wars: Starfighter

Dieses Jahr begann ziemlich heiß für diejenigen unter euch, die Ryan Gosling in allem sehen wollen, denn sehr glaubwürdige Quellen behaupteten, dass "Ken" in Shawn Levys mysteriösem Star Wars-Film mitspielen sollte. Nun, wenn Sie an diesem Tag ein leichtes Kribbeln verspürt haben, bin ich sicher, dass Sie heute Nacht die große Störung in der Macht bemerkt haben.

Disney hatte es geschafft, den talentierten Schauspieler zur Star Wars Celebration nach Japan zu schmuggeln, um zu bestätigen, dass Ryan Gosling die Hauptrolle in dem Film spielen wird, von dem wir jetzt wissen, dass er den Titel Star Wars: Starfighter trägt (besteht die Möglichkeit, dass sie eine kleine Anspielung auf das Spiel von 2001 enthalten?). Regisseur Shawn Levy wollte darüber hinaus nicht zu viel über das Projekt verraten, aber er bekräftigte, dass es etwa fünf Jahre nach Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers spielen wird, dass Gosling einen völlig neuen Charakter spielt und die Produktion im Herbst beginnen wird. In Anbetracht des letzten Teils ist es keine Überraschung, dass Star Wars: Starfighter am 28. Mai 2027 Premiere haben wird, wenn alles nach Plan läuft, so dass wir vielleicht eine Weile warten müssen, bis Gosling während der Marketingkampagne des Films anfängt, den KENobi-Witz selbst zu machen.