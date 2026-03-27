Ryan Gosling arbeitet mit den Regisseuren hinter Everything Everywhere All at Once für einen geheimen Film zusammen

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Im Jahr 2022 begeisterten uns die Regisseure Dan Kwan und Daniel Scheinert alle mit der Actionkomödie Everything Everywhere All at Once. Seitdem schweigen sie über ihr bevorstehendes Projekt, aber jetzt scheint es, als könnten wir den Hauptdarsteller dieses geheimen Films kennen.

Laut Deadline sieht es so aus, als würde Ryan Gosling in dem noch unbetitelten Film die Hauptrolle spielen. Die Produktion des Projekts soll diesen Sommer beginnen. Der Film hat derzeit einen Veröffentlichungstermin am 19. November 2027, der kurz nach der Ankündigung Ende 2024 geplant ist.

Gosling sieht aus, als würde er auf einem großartigen Lauf für große Filme stehen. Nachdem er gerade mit Project Hail Mary den größten Kassenschlager des Jahres gefeiert hat, wird Gosling außerdem in dem neuen Star-Wars-Film Starfighter mitspielen, der im Mai 2027 in die Kinos kommt. Wenn er in diesem Jahr auch im nächsten Film der Daniels mitspielt, scheint er seinen Megastarstatus in den 2020ern sicher zu behalten – auch wenn er ihn kaum hätte verlieren können.