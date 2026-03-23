Project Hail Mary erzielt das bisher größte Kassenstart des Jahres 2026

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Project Hail Mary, der neue Science-Fiction-Film über Ryan Gosling, der die Welt mit seinem eigenen Haustierstein rettet, ist bisher der größte Filmhit des Jahres. Ohne aus einer Franchise zu stammen und ohne Männer in Spandex zu benötigen, hat der Film am Eröffnungswochenende weltweit dennoch 141 Millionen Dollar eingebracht.

Laut BoxOfficeMojo stammen 80,5 Millionen Dollar davon aus dem US-Markt, während die übrigen 60,4 Millionen Dollar überall sonst anfallen. Das macht Project Hail Mary zum bisher größten Kinostart des Jahres sowie zu einem der größten Nicht-Franchise-Starts an den globalen Kinokassen aller Zeiten. Es ist außerdem die größte Kinopremiere von Amazon MGM und setzt also wirklich hohe Maßstäbe für den Rest des Kinosaisons.

An anderer Eckkasse sehen wir, dass Pixars Hoppers weiterhin ziemlich erfolgreich läuft und nach dem letzten Wochenende weltweit mehr als 240 Millionen Dollar eingebracht hat. Ready or Not 2: Here I Come hatte ein eher bescheidenes Eröffnungswochenende und spielte 11 Millionen Dollar für die Horror-Fortsetzung ein.